Secondo gli esperti tempo ancora instabile con probabili acquazzoni e temporali su diverse regioni soprattutto del Centro Nord. Specialmente, nel pomeriggio di oggi, lunedì 3 settembre 2018, su Alpi, Triveneto, Emilia, zone interne della Toscana.

Le previsioni meteo di oggi 3 settembre 2018 e domani 4 settembre 2018.

Nella giornata di oggi, lunedì 3 settembre 2018, al Centro sarà caratterizzata tra il poco e il molto nuvoloso lungo le coste tirreniche, dove vi è il rischio di acquazzoni. Invece, altrove il tempo sarà migliore, in un primo momento, poi le nuvole e i temporali investiranno buona parte del Centro continentale.

Dal pomeriggio andrà molto meglio. Il tempo sarà peggiore al Sud dove in Campania, Molise, Basilicata e Gargano, le piogge saranno solo «occasionali». In serata schiarite ovunque. Per quanto riguarda le temperature, tenderanno ad aumentare leggermente soprattutto al Nordovest, mantenendosi entro i 26°C, mentre sulle regioni centrali e al Sud caleranno di alcuni gradi.

Domani martedì 4 settembre 2018, probabili rovesci e temporali sull’arco alpino, fin verso le pianure del Triveneto e sull’Emilia Romagna. Tempo instabile anche sulla Liguria, invece soleggiato sui restanti settori. Al Centro tempo molto instabile su tutte le regioni peninsulari con piogge frequenti, specie sul versante Adriatico. Invece, in Sardegna giornata soleggiata. Al Sud soleggiato ovunque salvo per isolati piovaschi sul Gargano.