Lunedì 10 settembre dovrebbe andare in onda su Canale 5 alle 14:45 la prima puntata del Trono Over di Uomini e Donne, condotto da Maria De Filippi. Scopriamo cosa accadrà durante questo nuovo appuntamento che verrà trasmesso.

Uomini e Donne, le anticipazioni della prima puntata in onda il 10 settembre 2018.

Lorenzo Riccardi sarà per la terza volta ad Uomini e Donne, ma questa volta come tronista, dopo aver corteggiato prima Ludovica Valli e poi Sara Affi Fella.

Sul sito Isa e Chia si legge: “Nei suoi percorsi precedenti, in particolare in quello alla corte della giovane molisana, non ha mai nascosto che gli sarebbe piaciuto ottenere questa opportunità, se dopo l’estate fosse stato ancora single. E visto che l’amore non ha ancora bussato alla sua porta, ha accettato la proposta della redazione di Maria De Filippi, che non ha mai nascosto parole di stima ed affetto nei confronti del 21 enne di origini pugliesi.”.

Le anticipazioni circolate in merito alla prima puntata del Trono Classico di Uomini e donne hanno rivelato che Lorenzo Riccardi si scioglierà in lacrime raccontando la sua vita privata. Infatti, l’ex corteggiatore di Sara Affi Fella, avrà un momento di commozione quando racconta di essere stato costretto ad abbandonare gli studi per aiutare il padre a lavoro.

Per Lorenzo Riccardi, le mani sporche di grasso sono motivo di orgoglio, in quanto simbolo dell’amore che nutre per il padre. Raccontando tutto questo il ragazzo non ha trattenuto la commozione, chiedendo poi a Maria De Filippi di aiutarlo a trovare la sua dolce metà a Uomini e Donne.