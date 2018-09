Ecco le ultime anticipazioni e news di mercoledì in prima serata sulle tre reti nazionali. Su Rai 1 verrà trasmesso il film Questione di karma.

Su Rai 2 andranno in onda le repliche della serie tv Rocco Schiavone. Ad Aosta, Rocco Schiavone si ritrova a indagare su due casi. Un rocciatore dilettante è precipitato durante un’ escursione con i due soci del suo studio di architettura; non solo: vien trovato un cadavere mummificato sopra la bara di una donna di buona famiglia, deceduta diversi anni prima. Su Rai 3 alle 21:00 andrà in onda il programma condotto da Salvo Sottile Prima dell’alba.

Guida Tv, tutti i programm i tv di stasera, mercoledì 29 agosto 2018 su Rai, Mediaset, La7.

Stasera sulle reti Mediaset, scopriamo quali sono le anticipazioni e le news sul prime time. Su Retequattro andrà in onda il film The Jackal.

Su Canale 5 vedremo la serie tv Guerra e pace. Napoleone invade la Russia, e l’esercito russo si prepara al contrattacco. Pierre e Andrea combattono in prima linea contro l’esercito francese, e Pierre viene catturato. Quando i francesi si apprestano ad invadre Mosca, Natasha e la famiglia Rostov lasciano la città.

Su Italia 1 andrà in onda la serie tv Chicago Fire con gli episodi L’esplosione, Portami con te, Sessanta giorni e L’ultimo turno. La7 trasmetterà il film Men of honor.