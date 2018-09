Ecco le ultime anticipazioni e news dei programmi di oggi, martedì 4 settembre 2018 in prima serata sulle tre reti nazionali. Su Rai 1 andrà in onda la serie tv The good doctor con gli episodi L’abito non fa il monaco e Sacrificio d’amore.

Su Rai 2 vedremo la seconda puntata del varietà Indietro tutta 30 e lode. Su Rai 3 vedremo il film McFarland.

Guida tv, i programmi di stasera, martedì 4 settembre 2018 su Canale 5, Italia 1, Rete 4 e La7.

Scopriamo quali sono le anticipazioni e le news sul prime time di stasera sulle reti Mediaset. Su Retequattro andrà in onda il film La tempesta perfetta. Il natante Andrea Gail, capitanato da Billy Tyne, fa rientro da una deludente battuta di pesca. Tyne convince il proprio equipaggio a salpare per Flemish Cap, zona nota per la grande abbondanza di pesce. Dopo due settimane di pesca, l’Andrea Gail può fare ritorno ricco di pesce. Ma non tutto può filare liscio…

Su Canale 5 vedremo il film con Rocco Papaleo, Edoardo Leo ed Anna Foglietta Che vuoi che sia. Claudio e Anna sono una coppia con un lavoro precario ed il desiderio di un figlio. Claudio prova a svoltare ed inventa una piattaforma web. Per realizzarla lancia un crowdfunding in rete ma ottiene ben poco. Preso dalla disperazione Claudio, con la complicità di risate e alcol, decide di lanciare sui social una richiesta di denaro in cambio di un video hard girato con Anna. Le prenotazioni arrivano…

Su Italia 1 andrà in onda la serie tv Chicago P.D. con gli episodi Il volto del diavolo, Uno sprazzo di luce e Sorelle. La7 stasera propone la serie tv The Kennedys.