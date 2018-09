Lunedì 10 settembre 2018 dovrebbe andare in onda su Canale 5 alle 14:45 la prima puntata di Uomini e Donne. Secondo le indicrezioni circolate hanno rivelato che nella prima registrazione si è avuto un faccia a faccia tra il nuovo tronista Luigi Mastroianni e l’ex fidanzata Sara Affi Fella ospite in studio.

Il faccia a faccia tra Luigi Mastroianni e Sara nella prima registrazione di Uomini e Donne.

Secondo le anticipazioni circolate sul web l’ex tronista Sara Affi Fella si è scontrata con il suo ex Luigi Mastroianni. Come riportato sul sito il Vicolo delle News, Sara e Luigi hanno litigato a lungo in merito a quanto accaduto dopo la scelta.

Entrambi si sono accusati reciprocamente di non essere stati abbastanza presenti durante la loro breve relazione. Luigi, racconterà tutti i particolari della loro breve relazione, raccontando che dal giorno della scelta, l’ex tronista inventava continue scuse pur di non vedersi e questo gli ha fatto capire che lei non fosse interessata per davvero a nessuno dei due pretendenti che la corteggiavano.

Secondo le anticipazioni tutto il pubblico presente in studio e gli opinionisti si sono schierati dalla parte di Luigi Mastroianni. L’opinionista Gianni Sperti ha domandato a Sara Affi Fella prima che lasciasse lo studio se c’è stato un riavvicinamento con il suo ex fidanzato Nicola Panico. Ma Sara ha preferito non rispondere. Nicola, poi ha attaccato pubblicamente sui social Luigi Mastroianni per aver accettato il ruolo di tronista.