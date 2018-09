Una nuova aggressione si è verificata nelle carceri italiane, stavolta a Campobasso. Qui un detenuto ha aggredito un agente della Polizia penitenziaria con un colpo al naso e con diversi calci in seguito ad una discussione. In seguito all’aggressione, l’agente è rimasto a terra, ferito, ed è stato immediatamente portato all’ospedale Cardarelli. La diagnosi parla di rottura del setto nasale, trauma cranico e contusioni varie.

A parlare dell’accaduto è stato Aldo Di Giacomo, il segretario del Sappe della regione Molise. Di Giacomo ha parlato dei diversi problemi del carcere di Campobasso, dal sovraffollamento dei detenuti alla carenza del personale di polizia penitenziaria.

Le ultime news dal mondo delle carceri: l’aggressione avvenuta nel carcere di Cagliari.

Anche nella casa circondariale di Cagliari – Uta si è verificata una nuova aggressione ai danni della polizia penitenziaria. Qui un detenuto, per motivi disciplinari, stava per essere accompagnato in isolamento, quando si è scagliato con delle lamette contro gli agenti di polizia penitenziaria per protestare contro il provvedimento adottato nei suoi confronti.

A parlare dell'accaduto è Luca Fais, il segretario regionale per la Sardegna del Sappe: "Non si può andare avanti in queste condizioni, i penitenziari sardi stanno diventando il luogo di accoglienza di numerosi detenuti stranieri, provenienti dalle carceri della penisola, di difficile gestione e con diversi provvedimenti disciplinari a carico. Lo stesso detenuto è stato oggetto di numerosi rapporti disciplinari e in conseguenza di tale comportamento deve scontare una notevole quantità di giorni in isolamento. Questa tipologia di detenuti necessità di un controllo costante dei poliziotti che attualmente continuano ad essere insufficienti, specialmente nel ruolo dei Sovrintendenti e degli Ispettori la cui carenza si aggira intorno al 70% dell'organico ministeriale previsto".