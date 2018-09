Ecco le ultime anticipazioni e news della prima serata sulle tre reti nazionali. Su Rai 1 andranno in onda le repliche della decima serie di Don Matteo, con gli episodi La fuga e Nei secoli fedele.

Su Rai 2 va in onda la serie tv Rosewood con gli episodi I segreti di Marshwood, Il sogno americano e Amore fraterno. Su Rai 3 vedremo il film Before I go to sleep.

La guida tv di questa sera, giovedì 6 settembre 2018 e le ultime anticipazioni e news sui programmi di Rete 4, Canale 5, Italia 1 e La7.

Ecco la nostra guida Tv sulla prima serata delle principali emittenti con le ultime anticipazioni e news sulla prima serata delle tre reti Mediaset. Su Rete 4 vedremo il film The Judge. Hank Palmer è un avvocato che torna nella sua cittadina natale in occasione del funerale della mamma. Qui incontra la famiglia che non vedeva da tanto, e scopre che sul padre pende un’accusa di omicidio. L’avvocato si ritrova a dover prolungare la sua permanenza per scoprire la verità e farsi carico della sua difesa in tribunale.

Su Canale 5 andrà in onda la partita della Uefa Nation League Germania – Francia.

Su Italia 1 verrà trasmesso l’evento Battiti live, la kermesse musicale ospitata dalle più belle piazza della Puglia e della Basilicata. Secondo le anticipazioni della guida Tv, su La7 vedremo il programma In onda.