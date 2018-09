Scopriamo quali sono le ultime anticipazioni e news di venerdì 7 settembre sulla prima serata delle tre reti nazionali. Su Rai 1 andrà in onda ila partita della Uefa Nations League Italia – Polonia.

Su Rai 2 andrà in onda la serie tv Rocco Schiavone. Rocco Schiavone è impegnato in un caso di incidente stradale mortale: a schiantarsi è stato un furgone con targa rubata, ma ben presto questo caso viene messo in secondo piano dalla notizia del rapimento della figlia di Pietro Berguet, un noto costruttore locale. Schiavone scopre che Berguet aveva da tempo grossi debiti con la criminalità organizzata e che il rapimento della figlia ha come scopo quello di ricattarlo per sottrargli l’azienda. Il fatto strano è che, però, da giorni nessuno dei rapitori si è fatto vivo con il padre per dare istruzioni o informazioni sulle condizioni della ragazza.

Su Rai 3 alle 21:20 andrà in onda la serie tv Ex – Amici come prima.

Guida tv di venerdì 7 settembre 2018: le ultime news e anticipazioni sui programmi di Rete 4, Canale 5, Italia 1 e La7.

Stasera, venerdì 7 settembre 2018 sulle reti Mediaset, scopriamo quali sono le anticipazioni e le news sul prime time. Su Canale 5 vedremo il film Room.

Su Retequattro vedremo il film Mamma mia!. Su Italia 1 vedremo il film La fidanzata di papà. Per concludere, stasera La7 trasmetterà il film Ore 10: calma piatta.