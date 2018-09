Un nuovo, gravissimo episodio di violenza si è verificato nelle carceri italiane. Nell’istituto minorile di Catania, il Bicocca, nella giornata di ieri una decina di detenuti hanno aggredito gli agenti di polizia penitenziaria in servizio, ferendone cinque, che sono stati portati in ospedale. A sedare la colluttazione sono stati altri agenti di polizia in servizio, intervenuti in maniera celere dalle altre sezioni.

A parlare della notizia è il segretario nazionale della Uil Pubblica Amministrazione Polizia Penitenziaria Armando Algozzino, che ha attribuito alcune responsabilità dell’accaduto alla dirigente del carcere: “Malgrado le reiterate note della UILPA Polizia Penitenziaria nelle quali si sottolineava come l’Istituto fosse ormai una polveriera la dirigente, responsabile della movimentazione dei detenuti, non ha mai ritenuto opportuno ascoltare le nostre segnalazioni: eppure, è stato denunciato con chiarezza che Bicocca ormai ospitava un numero elevatissimo di detenuti, alcuni molto problematici, provenienti da tutti gli IPM d’Italia, ed è certo che se un’organizzazione sindacale lancia un allarme, lo fa perché avverte la potenziale pericolosità di talune situazioni”.

Il clima che si era creato nella struttura negli ultimi mesi, racconta il sindacato, non era per nulla tranquillo e lasciava presagire una simile rivolta, anche a causa della riduzione del numero di punizioni e isolamenti per cause disciplinari. Algozzino chiede, infine, la rimozione dall'incarico della dirigente in quanto "ha manifestato indifferenza e palese inadeguatezza: l'auspicio è che il ministro al ramo prenda provvedimenti in tal senso poiché è fin troppo facile interpretare il ruolo di dirigente soltanto quando si è al comando e si impartiscono disposizioni, tralasciando le responsabilità che esso comporta".