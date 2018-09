E’ arrivato settembre, uno di quei mesi che sembra essere sempre un pò un nuovo inizio, anche in fatto di bellezza e cura di noi stesse. Dopo una lunga estate calda, tra le prime necessità che spesso si presentano al rientro a casa, c’è quella di correre dal parrucchiere e dare una sistematina ai nostri capelli messi a dura prova da lunghe esposizioni al sole e bagni al mare!

Capelli autunno-inverno 2018/2019: la moda da portare in testa!

Regna una certa sobrietà in fatto di capelli per la stagione che verrà, quindi bisogna dimenticarsi tagli estremi o acconciature troppo elaborate. La semplicità vince assieme alla seconda parola chiave, che è volume. Sì a tagli medi, caschetti lunghi fino al mento composti e ordinati, ma con un bel po’ di corposità. Se questa è la scelta che si sta considerando si potrebbe valutare un long bob ben definito.

Se si ha necessità di cambiare, ma non in modo drastico i tuoi capelli lunghi, ideali saranno i tagli scalati, senza esagerazioni e per ogni lunghezza. Via liberi a tagli corti, ma anche in questo caso cerca di mantenere un po’ di volume anche per tagli estremamente corti.

Anche in fatto di colore da prediligere i colori naturali, senza alterare il proprio possibilmente. Ricordarsi che la sobrietà sarà la parola chiave per la tendenza capelli del prossimo autunno-inverno.