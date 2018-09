Secondo le indicrezioni circolate sul web nella nuova edizione del dating show Uomini e Donne di Maria De Filippi, Giorgio Manetti non ci sarà e Gemma Galgani ritroverà in studio Marco pronto a riconquistarla.

Gemma ritrova Marco dopo l’addio di Giorgio Manetti nella prima puntata del trono over di Uomini e Donne.

Le prime anticipazioni sulla prima puntata del Trono Over di Uomini e Donne che dovrebbe andare in onda lunedì 10 settembre 2018, sono arrivate proprio dalla pagina ufficiale Facebook della trasmissione di Maria De Filippi dove è stato postato un video dove viene mostrato l’arrivo in studio di Marco.

Marco, secondo le anticipazioni, confesserà di essere ritornato perché vuole riconquistare il cuore di Gemma Galgani. Dopo aver chiuso la storia, il cavaliere ha espresso la volontà di tornare a frequentare la Galgani che, dopo un’estate trascorsa in compagnia delle persone a lei più care, è tornata nel parterre del trono over single e con il cuore aperto all’amore.

Le anticipazioni hanno rivelato che Gemma pur essendo felice del ritorno di Marco, è apparsa molto titubante. Timorosa di soffrire ancora, Gemma Galgani ha detto di non fidarsi totalmente dell’uomo chiedendo del tempo per riflettere e decidere il da farsi. La dama concederà una seconda possibilità a Marco?