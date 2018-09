Carlotta Mantovan, moglie del compianto Fabrizio Frizzi, è una nuova conduttrice Rai. Da lunedì prossimo affiancherà alla conduzione di “Tutta Salute” Michele Mirabella e Pier Luigi Spada. A presentare la new entry di “Mamma Rai” è, su Rai Tre – la stessa rete dove andrà in onda il format in questione – Serena Bortone, nel suo Agorà Estate.

Carlotta Mantovan debutta sulla Rai e si emoziona.

Già, in chiusura di trasmissione, la giornalista ha chiamato a sé i tre per farsi raccontare i contenuti del programma. Spada parla per primo: “‘Tutta salute‘ ritorna lunedì per parlare di salute, benessere e costumi della nostra salute”. E si parlerà anche di vaccini, tema caldissimo per l’opinione pubblica.

E qui Carlotta Mantovan interviene: “Parleremo di vaccini proprio nella prima puntata di lunedì, dalle 10:45 fino alle 11:30. E ci occuperemo anche delle fake news. Il mio ruolo sarà proprio quello di smascherare le bufale che riguardano argomenti di attualità e salute“.

Poi, i commossi ringraziamenti, che emozionano anche Michele Mirabella: “Ringrazio per l’accoglienza ricevuta e per l’opportunità la Rai, il direttore della terza rete e tutta la squadra di Tutta salute che mi ha accolta”.