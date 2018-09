Ecco le ultime anticipazioni e news di questa domenica, sulla prima serata delle tre reti nazionali. Su Rai 1 andrà in onda La notte di Andrea Bocelli.

Su Rai 2 andrà in onda la serie tv N.C.I.S. – New Orleans con l’episodio Il Vaso di Pandora, parte 1 e 2. Goddard è addetto alla sicurezza nazionale, ed organizza la simulazione di attentati terroristici. Una volta, decide di organizzare un finto attentato durante un concerto rock, ma purtroppo stavolta l’attacco diventerà vero. Fortunatamente riescono a sventarlo.

Su Rai 3 vedremo il programma condotto da Veronica Pivetti Amore criminale.

Guida tv di domenica 9 settembre 2018: le ultime news e anticipazioni sui programmi di Rete 4, Canale 5, Italia 1 e La7.

Scopriamo quali sono le anticipazioni e le news sul prime time di domenica 9 settembre 2018. Su Retequattro andrà in onda il film A good year – Un’ottima annata. Max è un finanziere di Londra molto attaccato al suo lavoro. Un giorno riceve la notizia della morte di suo zio Henry e, siccome è il parente più stretto, eredita una tenuta ed un vigneto in Provenza. Siccome a Londra è stata aperta un’inchiesta a suo nome a causa di alcune manovre azzardate, l’eredità si presenta come una strada per procurare denaro e per poter uscire dalla questione senza troppi strappi. Le cose, però, non vanno come ha creduto…

Su Canale 5 vedremo vedremo Francia – Olanda, partita valida per la Uefa Nations League. Su Italia 1 andrà in onda il film Mission Impossible – Protocollo fantasma. La7 trasmetterà il film Il giorno in più.