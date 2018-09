Le carceri italiane patiscono il gravissimo problema del sovraffollamento. Il numero dei detenuti negli ultimi mesi sta crescendo, e nella regione Lazio al 31 agosto si è toccato il tetto massimo mai raggiunto nell’ultimo anno e mezzo. Rispetto agli stessi mesi dello scorso anno, quest’anno si sono registrate 132 presenze in più, con un tasso di sovraffollamento, per il Lazio, del 121%: un dato a dir poco allarmante, considerato che il tasso di sovraffollamento registrato al livello nazionale è del 117%.

Il carcere della regione Lazio con il tasso di sovraffollamento più elevato risulta essere quello di Latina, dove il sovraffollamento supera il 150% e tocca addirittura il 173%, mentre una percentuale leggermente inferiore è registrata al Regina Coeli e a Cassino.

Le ultime news dal mondo delle carceri ad oggi: l’allarme del Garante dei detenuti della regione Lazio.

A commentare questa gravissima situazione è Anastasìa, il Garante dei detenuti della regione Lazio: “Si tratta della conferma di una tendenza all’abuso della carcerazione ingiustificato dal punto di vista della sicurezza pubblica e che pregiudica il lavoro degli operatori penitenziari volto al sostegno e al reinserimento sociale dei condannati. In assenza di un progetto di riforma indirizzato al potenziamento delle alternative al carcere, non possiamo che auspicare la cautela necessaria nel ricorso alla custodia in carcere in attesa del processo e una maggiore determinazione da parte della magistratura di sorveglianza nella concessione delle alternative al carcere già oggi riconosciute dall’ordinamento”. Qui puoi trovare tutte le ultime news su amnistia, indulto e carceri.