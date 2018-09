Due uomini dei carabinieri della provincia di Cosenza si sono resi protagonisti di un’azione lodevole di merito. I due uomini hanno effettuato il controllo di routine ad un uomo che deve scontare la sua pena agli arresti domiciliari. Durante il controllo, però, i due carabinieri si sono accorti che l’uomo vive in uno stato di indigenza insieme alla compagna ed ai figli piccoli. Dopo aver annotato la presenza e redatto il verbale, sono tornati al lavoro, ma il pensiero di quei bambini non riusciva ad uscire loro dalla testa. I due carabinieri non ci hanno pensato due volte, ed hanno deciso di aiutare, nel loro piccolo, l’uomo.

Il giorno dopo, così, si sono presentati di nuovo al domicilio dell’uomo agli arresti domiciliari, ma stavolta non per il controllo di routine: i due militari hanno consegnato alla famiglia quattro buste piene di generi alimentari di ogni tipo, utili soprattutto ai bambini, cui hanno donato anche due pacchi di caramelle.

A rendere nota la notizia è la compagna dell'uomo agli arresti domiciliari e madre dei bambini, che ha rivolto un pensiero di ringraziamento ai due carabinieri: "Li ringrazio di vero cuore e ringrazio Dio che esistano ancora persone così umili. Grazie al Comando dei Carabinieri di Mirto Crosia in particolare ai due appuntati".