Oggi, lunedì 10 settembre 2018 andrà in onda alle 14:45 su Canale 5 il primo nuovo appuntamento della nuova edizione del Trono Over di Uomini e Donne, condotto da Maria De Filippi.

E’ ufficiale il cavaliere toscano Giorgio Manetti non sarà in trasmissione a questa nuova edizione del Trono Over di Uomini e Donne. Il motivo è che il gabbiano ha deciso di iniziare una nuova attività imprenditoriale alla quale intenderà dedicarsi totalmente. Dunque, confermata la sua decisione di allontanarsi definitivamente dalla Tv per concentrarsi su altri progetti.

La protagonista indiscussa del Trono Over, anche quest’anno sarà la dama Gemma Galgani. La dama, dunque, dovrà rassegnarsi all’assenza di Giorgio Manetti. Secondo le anticipazioni circolate in studio arriverà Marco Cappagli per riconquistare il cuore di Gemma. Il cavaliere aveva deciso di chiudere con Gemma prima della pausa estiva.

Secondo le anticipazioni Gemma Galgani si mostrerà sorpresa e ben poco propensa a tornare a frequentarlo. Presenti in studio come ospiti ci saranno anche Ida Platano e Riccardo Guarnieri, protagonisti di “Temptation Island”. I due nonostante abbiano lasciato il reality insieme, hanno confessato di attraversare un nuovo momento di crisi causato dalla gelosia Ida in seguito ad alcuni messaggi che Riccardo si è scambiato con la tentatrice Stefany.