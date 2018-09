Il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, in in audizione alle commissioni riunite Attività produttive, Lavoro e Affari sociali della Camera ha spiegato che il superamento della Legge Fornero è la priorità del governo Lega-M5S.

Pensioni, Di Maio:”introduzione della quota 100, tenendo presente chi ha maturato una anzianità contributiva di 41 anni”.

“Il superamento della Fornero è la nostra priorità, con l’introduzione della quota 100, tenendo presente chi ha maturato una anzianità contributiva di 41 anni“, ha detto il vicepremier Luigi Di Maio in audizione alle commissioni riunite Attività produttive, Lavoro e Affari sociali della Camera.

Per quanto riguarda il taglio delle pensioni d’oro, il vicepremier e ministro Di Maio ha spiegato: “Vogliamo eliminare le pensioni di privilegio, intervenendo su quelle che superano i 4 mila euro netti a cui non corrispondono i relativi versamenti“.

Luigi Di Maio ha poi chiarito che la quota 100 non è l’unico tema sul tavolo dell’esecutivo per la prossima manovra. “E’ necessario approvare una pensione di cittadinanza per chi riceve un reddito inferiore ai 700 euro”, ha dichiarato il vicepremier.

Nei piani del governo ci sarebbe anche la sostituzione dell’Ape social, come ha spiegato Alberto Brambilla “per tutti i lavoratori”, con un Fondo esuberi, “sulla scia di quanto già sperimentato con successo ad esempio dalla categoria dei bancari”.

“Si tratta di una parte fondamentale della proposta perché le regole di accesso sarebbero le stesse dell’Ape social (lavoratori con problemi fisici, che hanno in carico familiari con handicap etc), ma anziché far decidere all’Inps sulla base di procedure burocratiche chi ha diritto all’anticipo e chi no, noi vogliamo spostare la facoltà di decidere a livello aziendale, tramite una concertazione tra azienda e sindacati” ha detto Brambilla.