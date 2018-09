Torna domani, giovedì 13 settembre 2018, la seconda stagione della fiction Rai Non dirlo al mio capo, con Vanessa Incontrada, Lino Guanciale e Chiara Francini. La prima stagione della fiction ha riscosso un notevole successo: le avventure della bella Lisa alle prese con il suo scorbutico capo Enrico hanno appassionato molto gli italiani, che non vedono l’orda di assistere alle nuove puntate. Scopriamo quali sono le anticipazioni ufficiali del primo episodio di Non dirlo al mio capo 2 in onda domani su Rai 1.

Le anticipazioni di Non dirlo al mio capo 2 del 13 settembre 2018: Lisa è alle prese con l’esame di avvocato.

Le anticipazioni ufficiali di Non dirlo al mio capo 2 rivelano che Lisa è diventata socia dello studio Vinci, ma ad una condizione: deve superare l’esame di avvocato, altrimenti Enrico si riprenderà le quote. Lisa ce la sta mettendo tutta e sta studiando per passare l’esame, anche se la concentrazione non è al massimo. Nella sua vita, infatti, si affacciano alcuni problemi. A Napoli torna Nina, l’ex moglie di Enrico, con tutte le buone intenzioni per rimettere in piedi il suo matrimonio. Nella vita di Lisa piomba anche la sorellastra Aurora, una ragazza dell’età di Mia.

Nonostante abbia fatto il possibile per studiare, memorizzare e ripassare, Lisa non riesce a passare l’esame di avvocato, ma si troverà costretta a mentire ad Enrico per poter essere ancora socia del suo studio. L’avvocato Vinci, intanto, nonostante la presenza di Nina, decide di avviare le pratiche per il divorzio.