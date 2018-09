Un nuovo episodio di violenza si è verificato nelle carceri italiane. A Massa, un detenuto ha ferito un agente di polizia penitenziaria, colpendolo al viso. L’agente aveva scorto il detenuto all’interno della cabina telefonica, e lo ha invitato a ritornare in cella. Il recluso si è ribellato, prima minacciando l’agente e poi lanciandogli sul volto delle bombolette di gas. Solo il pronto intervento degli altri agenti di polizia penitenziaria in servizio ha evitato che potesse accadere il peggio.

Le ultime news dal mondo delle carceri: Capece loda il grande lavoro della polizia penitenziaria.

A ricostruire l’accaduto e a darne notizia è il segretario generale del Sappe Donato Capece, che, commentando la gravissima situazione delle carceri italiane, loda il lavoro della polizia penitenziaria: “È solamente grazie ai poliziotti penitenziari, gli eroi silenziosi del quotidiano a cui va il ringraziamento del Sappe per quello che fanno ogni giorno, se le carceri reggono alle costanti criticità penitenziarie. Contiamo ogni giorno gravi eventi critici nelle carceri italiane, episodi che vengono incomprensibilmente sottovalutati dall’amministrazione penitenziaria. Da quando sono stati introdotti nelle carceri vigilanza dinamica e regime penitenziario aperto sono decuplicati eventi gli eventi critici in carcere”.

Capece lancia un ennesimo allarme: "Il sistema penitenziario, per adulti e minori, si sta sgretolando ogni giorno di più. Il sistema delle carceri non regge più, è farraginoso, e i costanti e continui eventi critici ne sono la più evidente dimostrazione. Da quando ci sono vigilanza dinamica e regime penitenziario aperto sono cresciuti gli eventi critici, le evasioni, le aggressioni, le risse, i tentati suicidi, gli atti di autolesionismo. Serve un netto cambio di passo nella gestione delle carceri, che punti più sulla sicurezza delle strutture detentive e di quanti in esse lavorano in prima linea, ossia gli appartenenti alla Polizia Penitenziaria".