Scopriamo quali sono le ultime anticipazioni e news di venerdì 14 settembre sulla prima serata delle tre reti nazionali. Su Rai 1 andrà in onda la nuova stagione del programma di Carlo Conti Tale e Quale show.

Su Rai 2 andrà in onda il film Spy. Susan Cooper è un’analista della Cia fondamentale in ogni operazione. Un giorno si perdono le tracce del suo partner Bradley Fine, Susan si offre volontaria per partecipare ad una pericolosa azione in cui si dovrà infiltrare nel mondo del commercio di armi letali.

Su Rai 3 alle 21:20 andrà in onda il film Nessuno si salva da solo.

Guida tv di venerdì 14 settembre 2018: le ultime news e anticipazioni sui programmi di Rete 4, Canale 5, Italia 1 e La7.

Stasera, venerdì 14 settembre 2018 sulle reti Mediaset, scopriamo quali sono le anticipazioni e le news sul prime time. Su Canale 5 vedremo il film con Checco Zalone Quo vado?. Checco è una persona serena, e nella vita ha tutto ciò che si può desiderare: vive con i genitori, quindi non ha spese extra, ha una fidanzata, ed ha un posto fisso alla Regione. Un giorno, però, una riforma del Governo mette il suo posto fisso a rischio…

Su Retequattro vedremo il programma tv Quarto grado. Su Italia 1 vedremo il film con Mel Gibbson Arma letale. Per concludere, stasera La7 trasmetterà il programma Propaganda live.