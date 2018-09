Esaurite le prime gare di Nations League, ritorna il campionato di Serie A. Le partite delle varie nazionali, come sempre, hanno restituito giocatori acciaccati o addirittura infortunati, sia nel breve che nel medio-lungo periodo.

Si riparte con la Juventus prima solitaria in classifica e con le prime tre gare in programma sabato nell’oramai consueto triplo orario. Ad aprire il programma ci sarà Inter-Parma con Mauro Icardi ancora alla ricerca del primo gol stagionale e con Gervinho pronto ad essere di nuovo protagonista dopo la rete alla Juventus. Il Napoli di Ancelotti testerà le reali ambizioni di una Fiorentina che torna ad avere Veretout in mezzo al campo mentre la Roma, di scena in casa contro il Chievo, deve fare i conti con qualche infortunato di troppo. Anche Cristiano Ronaldo proverà a schiodarsi dallo zero alla voce gol fatti.

Quali partite della quarta giornata di Serie A sono su Dazn.

Dazn trasmette tre partite della quarta giornata di Serie A. Si parte dall’ultimo anticipo di sabato 15 settembre Frosinone-Sampdoria, che si gioca alle ore 20.30. Domenica 16 settembre, invece, su Dazn si vedono Roma-Chievo e Genoa-Bologna, la prima alle 12.30, la seconda alle ore 15. Dopo tre giornate di campionato, la Juventus è in testa alla classifica, con nove punti.

Il Frosinone, impegnato tra le mura amiche nel match di apertura della giornata, va a caccia del primo successo in campionato contro la Sampdoria reduce dal netto e sorprendente successo sul Napoli di Carlo Ancelotti. In cerca di riscatto la Roma, uscita con le ossa rotte dal confronto col Milan e pronta a sfidare il Chievo che ha raccolto appena un punto tra Juventus e Fiorentina.

Match da dentro o fuori anche per Genoa e Bologna, entrambe alle prese con una classifica deficitaria dopo i primi 180 minuti