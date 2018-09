Ecco le ultime anticipazioni e news di sabato 15 settembre dei programmi trasmessi in prima serata. Su Rai 1 verrà trasmesso il concerto Claudio Baglioni: al centro. Baglioni fa mettere il palco al centro dell’Arena di Verona, ed alcuni effetti creeranno un palco mai uguale a sé stesso, per uno spettacolo unico.

Su Rai 2 andrà in onda la partita dei Campionati mondiali di volley maschile Italia – Argentina.

Su Rai 3 alle 21:30 andrà in onda il film di Martin Scorsese Silence. Due gesuiti portoghesi del XVII secolo vanno in Giappone per diffondere la fede cristiana. Qui, però, non avranno vita facile, in quanto i signori feudali giapponesi hanno deciso di perseguitare i cristiani.

Guida tv: tutti i programmi tv di sabato 15 settembre 2018 sulle reti Rai, Mediaset, La7.

Sabato 15 settembre 2018 sulle reti Mediaset, scopriamo quali sono le anticipazioni e le news sul prime time. Su Retequattro, alle ore 21:15, andrà in onda la serie tv Transporter – The series, con gli episodi Il testimone e Come eravamo.

Su Canale 5 andrà in onda il film Un boss in salotto. Cristina e Michele hanno due figli ed una vita che può essere definita perfetta. La loro tranquilla routine viene sconvolta dall’arrivo di Ciro, fratello di Cristina, che ha deciso di trascorrere gli arresti domiciliari in casa loro.

Su Italia 1 vedremo il film Cattivissimo me. Su La7 vedremo la serie tv Little murders by Agatha Christie con gli episodi A carte scoperte e Champagne fatale.