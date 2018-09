Scopriamo quali sono le ultime anticipazioni e news dei programmi tv di questo lunedì in prima serata sulle tre reti nazionali. Su Rai 1 vedremo la nuova fiction Rai con la regia di Ricky Tognazzi Vita promessa. Carmela è giunta in America, ma non sa di non essersi liberata di Spanò…

Su Rai 2 alle 21:20 vedremo la serie tv N.C.I.S. con gli episodi Maneggiare con cura Meglio tardi che mai, Cosa c’è sotto? e Intrusione.

Su Rai 3 torna il programma PresaDiretta per altre sette puntate in giro per il paese. Oggi si parlerà del cambiamento climatico e delle sue conseguenze.

Guida tv: tutti i programmi tv di lunedì 17 settembre 2018 sulle reti Rai, Mediaset e La7.

Scopriamo quali sono le anticipazioni e le news dei programmi in prime time sulle reti Mediaset. Su Rete 4 vedremo il programma di approfondimento condotto da Nicola Porro Quarta Repubblica.

Su Canale 5 vedremo il film Il libro della giungla, remake del celebre cartone di Walt Disney.

Su Italia 1 vedremo il film Fast & Furious 7. Deckard Shaw vuole vendicarsi per la morte del fratello. Le vite di Dom, Bria, Roman, Tej, Letty e Mia sono in pericolo, ed insieme si coalizzano contro Shaw.

La7 trasmetterà Miss Italia 2018, concorso giunto alla sua settantanovesima edizione.