Ecco le ultime anticipazioni e news di mercoledì in prima serata sulle tre reti nazionali. Su Rai 1 vedremo Real Madrid – Roma, partita di calcio valida per la Champions League.

Su Rai 2 andranno in onda le repliche della serie tv Rocco Schiavone. Ad Aosta, Rocco Schiavone è ancora sconvolto per la morte dell’amica Adele, che lo riporta a rivivere la scomparsa della moglie Marina. L’uomo che ha ucciso Adele, intanto, si è nascosto in Abruzzo e Rocco, dopo un periodo di depressione in cui non aveva la forza di tornare alla vita di tutti i giorni, inizia a cercarlo per vendicare l’amica.

Su Rai 3 alle 21:00 andrà in onda il programma che aiuta a ricercare le persone scomparse ed a far luce su casi irrisolti Chi l’ha visto.

Guida Tv, tutti i programm i tv di mercoledì 19 settembre 2018 su Rai, Mediaset, La7.

Stasera sulle reti Mediaset, scopriamo quali sono le anticipazioni e le news sul prime time. Su Retequattro andrà in onda la serie tv Il Segreto.

Su Canale 5 vedremo il film Ma che bella sorpresa. Guido è un professore che è stato appena lasciato dalla sua compagna. Paolo, un suo ex studente, fa di tutto per tirargli su il morale, ma non ci riesce. A far sorridere nuovamente Giulio sarà una nuova vicina di casa…

Su Italia 1 andrà in onda il film Harry Potter e la pietra filosofale. La7 trasmetterà il film Amistad.