Scopriamo quali sono le ultime anticipazioni e news di venerdì 21 settembre sulla prima serata delle tre reti nazionali. Su Rai 1 andrà in onda la seconda puntata della nuova stagione del programma di Carlo Conti Tale e Quale show.

Su Rai 2 andrà in onda la serie tv Criminal minds con gli episodi Decolliamo, Verso un posto migliore e Derek.

Su Rai 3 alle 21:20 andrà in onda il film Non è un paese per giovani. Sandro e Luciano decidono di darsi una nuova opportunità lavorativa, e partono per Cuba, dove vogliono aprire un ristorante italiano che offra alla clientela il wifi, ancora raro sull’isola.

Guida tv di venerdì 21 settembre 2018: le ultime news e anticipazioni sui programmi di Rete 4, Canale 5, Italia 1 e La7.

Stasera, venerdì 21 settembre 2018 sulle reti Mediaset, scopriamo quali sono le anticipazioni e le news sul prime time. Su Canale 5 vedremo il film con Checco Zalone Sole a catinelle. Checco, per far fede ad una promessa, deve portare suo figlio Nicolò al mare. I due, così, partono per il Molise, dove vive la famiglia di Checco. Qui incontra Zoe, una ragazza molto ricca madre di un figlio che ha la stessa età di Nicolò.

Su Retequattro vedremo il programma tv Quarto grado. Su Italia 1 vedremo il film Rambo II – La vendetta. Per concludere, stasera La7 trasmetterà il programma Propaganda live.