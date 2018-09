Ecco le ultime anticipazioni e news di sabato 22 settembre dei programmi trasmessi in prima serata. Su Rai 1 verrà trasmesso il programma di Alberto Angela Stanotte a Pompei, in cui rivivremo insieme i momenti di quella tragica eruzione del Vesuvio.

Su Rai 2 andrà in onda la serie tv Criminal minds. con gli episodi L’Angelo azzurro (A Detroit sono stati trovati i cadaveri di due uomini, e la squadra si reca sul posto per indagare), Killer app (La squadra va nella Silicon Valley in seguito ad una sparatoria in cui l’aggressore è riuscito a fuggire) e L’uomo della sabbia (In Kansas un bambino viene rapito ed i suoi genitori vengono uccisi. La squadra indaga).

Su Rai 3 alle 21:30 andrà in onda il film The limitation game.

Guida tv: tutti i programmi tv di sabato 22 settembre 2018 sulle reti Rai, Mediaset, La7.

Sabato 22 settembre 2018 sulle reti Mediaset, scopriamo quali sono le anticipazioni e le news sul prime time. Su Retequattro, alle ore 21:15, andrà in onda la serie tv Transporter – The series, con gli episodi Diva ed Un lavoro per due.

Su Canale 5 andrà in onda il concerto Laura Pausini al Circo Massimo.

Su Italia 1 vedremo il film Cattivissimo me. Su La7 vedremo la serie tv Little murders by Agatha Christie con gli episodi Il testimone non paga e Testimone muto.