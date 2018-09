Ecco le ultime anticipazioni e news di questa domenica, sulla prima serata delle tre reti nazionali. Su Rai 1 andrà in onda la trasmissione di Fabio Fazio Che tempo che fa.

Su Rai 2 andrà in onda prima il volley con la partita Italia – Olanda, poi la serie tv N.C.I.S. New Orleans con l’episodio Il vaso di Pandora.

Su Rai 3 vedremo il programma condotto da Veronica Pivetti Amore criminale. Si parlerà dell’assassinio di Jennifer per mano del compagno Davide, che l’ha uccisa con 17 coltellate.

Guida tv di domenica 23 settembre 2018: le ultime news e anticipazioni sui programmi di Rete 4, Canale 5, Italia 1 e La7.

Scopriamo quali sono le anticipazioni e le news sul prime time di domenica 23 settembre 2018. Su Retequattro andrà in onda il film Baciato dalla fortuna. Gaetano vive a Parma e fa il vigile urbano ed è sommerso da problemi economici: ha un’ex moglie a cui passare l’assegno, ed una nuova compagna che gli fa spendere al di sopra delle sue possibilità. Gaetano gioca dei numeri al Superenalotto che risultano vincenti…

Su Canale 5 vedremo la serie tv ispirata alla regina d’Inghilterra Victoria II.

Su Italia 1 andrà in onda il film Edge of Tomorrow – Senza domani. La7 trasmetterà il programma di Massimo Giletti Non è l’Arena.