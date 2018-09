Ecco le ultime anticipazioni e news dei programmi di martedì 25 settembre 2018 in prima serata sulle tre reti nazionali. Su Rai 1 andrà in onda la terza stagione della seguitissima fiction Rai con Gigi Proietti Una pallottola nel cuore. Bruno prosegue il suo lavoro di giornalista, ed indaga sull’assassinio di un’archeologa, il cui corpo è stato rinvenuto nel Mitreo romano del complesso archeologico di Sutri. Contemporaneamente, Bruno indaga sulla misteriosa e tragica morte di Enrico.

Su Rai 2 vedremo Stasera tutto è possibile, varietà condotto da Amadeus in cui alcuni personaggi del mondo dello spettacolo si sfideranno a suon di prove che dovranno superare. Su Rai 3 vedremo il programma tv #cartabianca.

Guida tv, i programmi di martedì 25 settembre 2018 su Canale 5, Italia 1, Rete 4 e La7.

Scopriamo quali sono le anticipazioni e le news sul prime time di stasera sulle reti Mediaset. Su Retequattro andrà in onda il film Die Hard – 58 minuti per morire. Si festeggia la Vigilia di Natale quando John si trova nuovamente coinvolto in un attentato.

Su Canale 5 vedremo la prima seconda della prima edizione di Temptation Island Vip, reality Mediaset condotto da Simona Ventura.

Su Italia 1 andrà in onda il film Transformers – La vendetta del caduto. La7 stasera propone il talk show di politica condotto da Giovanni Floris Di martedì.