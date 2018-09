Scopriamo quali sono le ultime anticipazioni e news di venerdì 28 settembre sulla prima serata delle tre reti nazionali. Su Rai 1 andrà in onda la terza puntata della nuova stagione del programma di Carlo Conti Tale e Quale show.

Su Rai 2 andranno in onda i campionati mondiali di Volley 2018, con la partita Italia – Polonia, ed in seguito andrà in onda la serie tv Criminal minds con gli episodi Verso un posto migliore e Derek.

Su Rai 3 alle 21:20 vedremo il film The startup – Accendi il tuo futuro. Matteo ha 18 anni ed inventa su social network dove si incontrano domanda ed offerta di lavoro. Inizialmente nessuno crede al suo progetto, ma poi questo social decolla, e Matteo si ritrova sulle prime pagine dei giornali.

Guida tv di venerdì 28 settembre 2018: le ultime news e anticipazioni sui programmi di Rete 4, Canale 5, Italia 1 e La7.

Stasera, venerdì 28 settembre 2018 sulle reti Mediaset, scopriamo quali sono le anticipazioni e le news sul prime time. Su Canale 5 vedremo il film con Checco Zalone Cado dalle nubi. Checco ha due sogni: sposare Angela e fare il cantante. Un giorno, però, Angela lo lascia perché non crede che lui possa sfondare nel mondo della musica, e lo ritiene un fallito perché non vuole cercare un altro lavoro. Checco, così, decide di inseguire il suo sogno altrove, e va a Milano.

Su Retequattro vedremo il programma tv Quarto grado. Su Italia 1 vedremo il film Rambo III. Per concludere, stasera La7 trasmetterà il programma Propaganda live.