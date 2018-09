Ecco le ultime anticipazioni e news di questa domenica, sulla prima serata delle tre reti nazionali. Su Rai 1 andrà in onda la trasmissione di Fabio Fazio Che tempo che fa.

Su Rai 2 andrà in onda la partita finale del volley maschile valida per i mondiali 2018.

Rai 3 vedremo il programma condotto da Veronica Pivetti Amore criminale. Si parlerà dell’assassinio di di Monica, un gente immobiliare di 46 anni con tre figli uccisa dall’ex compagno Davide, che non accettava di essere stato lasciato.

Guida tv di domenica 30 settembre 2018: le ultime news e anticipazioni sui programmi di Rete 4, Canale 5, Italia 1 e La7.

Scopriamo quali sono le anticipazioni e le news sul prime time di domenica 30 settembre 2018. Su Retequattro andrà in onda il film Cast away.

Chuck Noland lavora per il colosso delle spedizioni FedEx, ed una sera riceve una chiamata: una spedizione urgente è in partenza per la Malesia e Chuck è atteso a bordo dell’aereo. Il volo incontra una forte tempesta e il velivolo finisce per schiantarsi nel bel mezzo dell’Oceano Pacifico. Chuck è l’unico sopravvissuto, e riesce a raggiungere un’ isola che sarà la sua casa per quattro anni.

Su Canale 5 vedremo la serie tv ispirata alla regina d’Inghilterra Victoria II.

Su Italia 1 andrà in onda il film Edge of Tomorrow – Senza domani. La7 trasmetterà il programma di Massimo Giletti Non è l’Arena.