Ecco le ultime anticipazioni e news dei programmi di martedì 2 ottobre 2018 in prima serata sulle tre reti nazionali. Su Rai 1 andrà in onda la terza stagione della seguitissima fiction Rai con Gigi Proietti Una pallottola nel cuore. Bruno non riesce a credere a quanto emerso nelle indagini. Nella scorsa puntata, infatti, abbiamo visto che, indagando, si è scoperto che Enrico si vedeva in una stanza, messa a disposizione da una casa di cura, con una donna: la donna di un boss mafioso. Bruno non pensa che Enrico abbia avuto una doppia vita, ma piuttosto crede che qualcuno voglia depistare le indagini.

Su Rai 2 vedremo Stasera tutto è possibile, varietà condotto da Amadeus in cui alcuni personaggi del mondo dello spettacolo si sfideranno a suon di prove che dovranno superare. Su Rai 3 vedremo il programma tv #cartabianca.

Guida tv, i programmi di martedì 2 ottobre 2018 su Canale 5, Italia 1, Rete 4 e La7.

Scopriamo quali sono le anticipazioni e le news sul prime time di stasera sulle reti Mediaset. Su Retequattro andrà in onda il film Unbroken.

Su Canale 5 vedremo la terza puntata della prima edizione di Temptation Island Vip, reality Mediaset condotto da Simona Ventura. Stasera assisteremo al falò di confronto tra Nilufar e Giordano, e vedremo cosa accade alle altre coppie.

Su Italia 1 andrà in onda il film Next. La7 stasera propone il talk show di politica condotto da Giovanni Floris Di martedì.