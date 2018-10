Ecco le ultime anticipazioni e news della prima serata sulle tre reti nazionali. Su Rai 1 andrà in onda la nuova stagione della fiction con Vanessa Incontrada, Lino Guanciale e Chiara Francini Non dirlo al mio capo 2. Tornano su Rai 1 le avventure di Lisa, la simpatica praticante avvocato alle prese con mille problemi tra lavoro, famiglia e vita privata.

Su Rai 2 va in onda il reality Pechino Express – Avventura in Africa. Su Rai 3 vedremo il film thriller Suite francese. Nei primi giorni di occupazione tedesca in Francia, Lucile Angellier resta in casa con la suocera perché il marito è prigioniero di guerra. L’esistenza di Lucille cambia quando i soldati tedeschi occupano le case degli abitanti del villaggio, ed in casa di sua suocera arriva l’ufficiale Bruno von Falk, con cui presto nascerà una bellissima storia d’amore.

La guida tv di questa sera, giovedì 4 ottobre 2018 e le ultime anticipazioni e news sui programmi di Rete 4, Canale 5, Italia 1 e La7.

Ecco la nostra guida Tv sulla prima serata delle principali emittenti con le ultime anticipazioni e news sulla prima serata delle tre reti Mediaset. Su Rete 4 vedremo il programma di attualità condotto da Gerardo Greco W l’Italia oggi e domani. Su Canale 5 andrà in onda il film Kidnap.

Su Italia 1 verrà trasmesso Big Show, il varietà di Andrea Pucci, che conduce con a fianco Katia Follesa. Secondo le anticipazioni della guida Tv, su La7 vedremo il programma di Corrado Formigli Piazzapulita.