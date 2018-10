Ecco le ultime anticipazioni e news di questa domenica, sulla prima serata delle tre reti nazionali. Su Rai 1 andrà in onda la trasmissione di Fabio Fazio Che tempo che fa.

Su Rai 2 andrà in onda la serie tv N.C.I.S. con l’episodio Morte dall’alto.

Rai 3 vedremo il programma condotto da Veronica Pivetti Amore criminale. Si parlerà dell’assassinio di Michela, uccisa dal marito Mattia che, dopo averla accoltellata a morte per 47 volte, si è tolto la vita.

Guida tv di domenica 7 ottobre 2018: le ultime news e anticipazioni sui programmi di Rete 4, Canale 5, Italia 1 e La7.

Scopriamo quali sono le anticipazioni e le news sul prime time di domenica 7 ottobre 2018. Su Retequattro andrà in onda il film di George Clooney Monuments men.

Durante la seconda guerra mondiale, l’esercito americano spedisce dietro le linee nemiche un’ inesperta squadra che non sa nulla di armi composta da esperti d’arte, direttori di musei, curatori e storici dell’arte. I componenti della squadra sono stati scelti perché hanno l’incarico di recuperare dei capolavori artistici rubati dai nazisti.

Su Canale 5 vedremo la serie tv ispirata alla regina d’Inghilterra Victoria II.

Su Italia 1 andrà in onda il film Edge of Tomorrow – Senza domani. La7 trasmetterà il programma di Massimo Giletti Non è l’Arena.