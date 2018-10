Sono trascorse ormai quasi due settimane, per i concorrenti, all’interno della casa del Grande Fratello VIP 2018. Lunedì 8 ottobre, alle ore 21:20, andrà in onda su Canale 5 la terza puntata del reality show. Dopo Lisa Fusco, un altro concorrente dovrà abbandonare il reality show: in nomination ci sono Valerio Merola, Elia Fongaro, Ivan Cattaneo e Jane Alexander. Chi sarà eliminato? Secondo i sondaggi disponibili sul web, a rischiare maggiormente è Valerio Merola, indicato dal 58% dei votanti. A seguire troviamo Ivan Cattaneo (22%), Elia Fongaro (13%) e Jane Alexander (7%).

Grande Fratello VIP 2018: la Marchesa d’Aragona ha mentito?

A pomeriggio 5 Barbara d’Urso ha mostrato un servizio del settimanale DiPiù, che metterebbe in dubbio le origini nobiliari della Marchesa Daniela De Secco d’Aragona. La Marchesa sarebbe infatti stata registrata nell’elenco dei pubblicisti dell’ordine dei giornalisti della Lombardia nel 1992, senza il suo titolo nobiliare, ovvero semplicemente come Daniela Del Secco.

Il suo nome poi non si troverebbe nemmeno sull’albo d’oro della nobiltà, la cui ultima edizione è del 2005. Anche Riccardo Signoretti, direttore del settimanale ‘Nuovo’, ha confermato queste informazioni.

Grande Fratello Vip 2018, nuova concorrente nella casa: ecco di chi si tratta.

Un nuovo concorrente farà il suo ingresso nella casa del Grande Fratello VIP, come rivelato dagli stessi spot andati in onda di recente, nel corso della prossima puntata. Di chi si tratta?

Stando alle ultime indiscrezioni, a prendere parte al reality show sarà Taylor Mega, una modella professionista, 24 anni, di Udine, nota per aver avuto l’estate scorsa un flirt con Flavio Briatore. Il suo compito sarà quello di “insediarsi” tra Francesco Monte e Giulia Salemi?

Questi ultimi si definiscono solo amici, le immagini dalla casa, però, lasciano intuire altro. I due, infatti, sono sempre più in sintonia. Nella serata di mercoledì cavernicoli e casalinghi si sono incontrati per dare vita a una festa: nel corso della serata i due hanno chiacchierato a lungo e si sono lasciati andare a qualche coccola. Sta per nascere qualcosa?