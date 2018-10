Scopriamo quali sono le ultime anticipazioni e news dei programmi tv di questo lunedì in prima serata sulle tre reti nazionali. Su Rai 1 vedremo la seconda serie della fiction Rai con Alessandro Gassmann I bastardi di Pizzofalcone. I “bastardi” indagano sul ritrovamento di una neonata, rinvenuta tra la vita e la morte in un cassonetto. La disperata ricerca dei genitori della piccola conduce ad un’altra verità: la madre, una giovane ragazza dell’Est, viene ritrovata cadavere.

Su Rai 2 alle 21:20 vedremo il documentario condotto da Licia Colò Niagara – quando la natura fa spettacolo.

Su Rai 3 torna il programma PresaDiretta per altre sette puntate in giro per il paese. Oggi si parlerà del mondo della burocrazia, che spesso non funziona come dovrebbe.

Guida tv: tutti i programmi tv di lunedì 8 ottobre 2018 sulle reti Rai, Mediaset e La7.

Scopriamo quali sono le anticipazioni e le news dei programmi in prime time sulle reti Mediaset. Su Rete 4 vedremo il programma di approfondimento condotto da Nicola Porro Quarta Repubblica. Su Canale 5 vedremo il reality, giunto alla sua terza edizione, Grande Fratello Vip 2018.

Su Italia 1 vedremo il film d’azione Terminator Genesys. La7 trasmetterà la serie tv Body of Proof con gli episodi Problemi di famiglia, Scomparso, Punto d’origine e Un’altra possibilità.