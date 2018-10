Ecco le ultime anticipazioni e news dei programmi di martedì 9 ottobre 2018 in prima serata sulle tre reti nazionali. Su Rai 1 andrà in onda la terza stagione della seguitissima fiction Rai con Gigi Proietti Una pallottola nel cuore. Grazie ad alcune segnalazioni fatte da Rosaria, la donna con cui Enrico aveva una storia d’amore, Bruno capisce che il colpevole della morte del poliziotto deve essere ricercato tra i suoi amici o colleghi più cari. Continua, così, ad indagare, ma senza far sapere nulla alla polizia.

Su Rai 2 vedremo Stasera tutto è possibile, varietà condotto da Amadeus in cui alcuni personaggi del mondo dello spettacolo si sfideranno a suon di prove che dovranno superare. Su Rai 3 vedremo il programma tv #cartabianca.

Guida tv, i programmi di martedì 9 ottobre 2018 su Canale 5, Italia 1, Rete 4 e La7.

Scopriamo quali sono le anticipazioni e le news sul prime time di stasera sulle reti Mediaset. Su Retequattro andrà in onda il film Flight.

Su Canale 5 vedremo la quarta ed ultima puntata della prima edizione di Temptation Island Vip, reality Mediaset condotto da Simona Ventura. Stasera assisteremo al falò di confronto tra le ultime coppie rimaste: Valeria Marini e Patrick, Sossio ed Ursula ed Andrea ed Alessandra.

Su Italia 1 andrà in onda il film Colombiana. La7 stasera propone il talk show di politica condotto da Giovanni Floris Di martedì.