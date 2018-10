Ecco le ultime anticipazioni e news di mercoledì in prima serata sulle tre reti nazionali. Su Rai 1 vedremo la partita amichevole Italia – Ucraina.

Su Rai 2 andrà in onda il film con Jennifer Lopez Piacere, sono un po’ incinta. Zoe sogna di avere una famiglia e dei figli, ma non riesce a trovare l’uomo giusto per lei. Dopo l’ennesima storia finita male, decide di ricorrere all’inseminazione artificiale per avere almeno un figlio. Zoe rimane incinta, ed incontra Stan, l’ uomo dolce e carino che aveva sempre atteso. Come dirgli che aspetta un figlio avuto attraverso la fecondazione assistita? Inizialmente Zoe mente sul suo stato, poi si decide a rivelare la verità…

Su Rai 3 alle 21:00 andrà in onda il programma che aiuta a ricercare le persone scomparse ed a far luce su casi irrisolti Chi l’ha visto.

Guida Tv, tutti i programmi tv di mercoledì 10 ottobre 2018 su Rai, Mediaset, La7.

Stasera sulle reti Mediaset, scopriamo quali sono le anticipazioni e le news sul prime time. Su Retequattro andrà in onda la soap spagnola Il Segreto. Mentre Su Canale 5 vedremo il film con Christian De Sica, Lodovica Comello ed Enrico Brignano Poveri ma ricchi.

Su Italia 1 andrà in onda la trasmissione Le Iene Show. La7 trasmetterà la trasmissione Atlantide, storie di uomini e di mondi.