Ecco le ultime anticipazioni e news della prima serata sulle tre reti nazionali. Su Rai 1 andrà in onda la nuova stagione della fiction con Vanessa Incontrada, Lino Guanciale e Chiara Francini Non dirlo al mio capo 2. Tornano su Rai 1 le avventure di Lisa, la simpatica praticante avvocato alle prese con mille problemi tra lavoro, famiglia e vita privata.

Su Rai 2 va in onda il reality Pechino Express – Avventura in Africa. Su Rai 3 vedremo il film Era mio padre – Road to perdition. Michael è un gangster conosciuto come l’Angelo della morte. Michael ha anche una famiglia, ed è un padre molto affettuoso ed affezionato. Un giorno si troverà a dover proteggere suo figlio, unico superstite della sua famiglia.

La guida tv di questa sera, giovedì 11 ottobre 2018 e le ultime anticipazioni e news sui programmi di Rete 4, Canale 5, Italia 1 e La7.

Ecco la nostra guida Tv sulla prima serata delle principali emittenti con le ultime anticipazioni e news sulla prima serata delle tre reti Mediaset. Su Rete 4 vedremo il programma di attualità condotto da Gerardo Greco W l’Italia oggi e domani. Su Canale 5 andrà in onda la partita della UEFA National League Polonia – Portogallo.

Su Italia 1 verrà trasmesso Big Show, il varietà di Andrea Pucci, che conduce con a fianco Katia Follesa. Secondo le anticipazioni della guida Tv, su La7 vedremo il programma di Corrado Formigli Piazzapulita.