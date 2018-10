Scopriamo quali sono le ultime anticipazioni e news di venerdì 12 ottobre sulla prima serata delle tre reti nazionali. Su Rai 1 andrà in onda la quinta puntata della nuova stagione del programma di Carlo Conti Tale e Quale show.

Su Rai 2 andrà in onda la serie tv Criminal minds con gli episodi Killer App, Colpi di fortuna e Brunker.

Su Rai 3 alle 21:20 vedremo il film Il principe abusivo. Antonio si ritrova catapultato come in un sogno in una nuova vita: sembra che Lucrezia, una principessa, si sia innamorato di lui e l’abbia condotto nel suo regno. In realtà, Lucrezia ha “scelto” Antonio non perché ne sia innamorata, ma perché aveva bisogno di visibilità, e la stampa sicuramente avrebbe parlato di lei se si fosse innamorata di un semplice uomo del popolo.

Guida tv di venerdì 12 ottobre 2018: le ultime news e anticipazioni sui programmi di Rete 4, Canale 5, Italia 1 e La7.

Venerdì 12 ottobre 2018 sulle reti Mediaset, scopriamo quali sono le anticipazioni e le news sul prime time. Su Canale 5 vedremo la seconda serie della fiction Solo. Il piano di Marco per liberare Agata è fallito, e la polizia continua a dargli la caccia.

Su Retequattro vedremo il programma tv Quarto grado. Su Italia 1 vedremo il film Insieme per forza. Per concludere, stasera La7 trasmetterà il programma Propaganda live.