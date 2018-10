Ecco le ultime anticipazioni e news di sabato 6 ottobre dei programmi trasmessi in prima serata. Su Rai 1 verrà trasmesso il programma di Alberto Angela Ulisse, il piacere della scoperta. La puntata odierna parla delle leggi razziali, del rastrellamento degli ebrei nel ghetto di Roma e dei campi di sterminio.

Su Rai 2 andrà in onda la serie tv N.C.I.S. Los Angeles con l’episodio Oneri e onori (Il padre di Callen viene prelevato dal dipartimento di stato per essere scambiato con una coppia di civili catturati in Iran), e N.C.I.S. New Orleans con l’episodio Caccia al tesoro (viene ritrovato il cadavere di un tenente della Marina. Un grande lembo di pelle del tenente è stato rimosso, e Sebastian capisce che sulla pelle rimossa vi era un tatuaggio con delle coordinate…). Su Rai 3 alle 21:30 andrà in onda la sitcom di Antonio Albanese I topi.

Guida tv: tutti i programmi tv di sabato 6 ottobre 2018 sulle reti Rai, Mediaset, La7.

Sabato 6 ottobre 2018 sulle reti Mediaset, scopriamo quali sono le anticipazioni e le news sul prime time. Su Retequattro, alle ore 21:15, andrà in onda la serie tv Transporter – The series, con gli episodi Traffici illeciti e Fiducia.

Su Canale 5 andrà in onda il talent show condotto da Belen Rodriguez Tu sì que vales. Su Italia 1 vedremo la Uefa Nations League Olanda – Germania. Su La7 vedremo la serie tv Little murders by Agatha Christie con gli episodi La signora McGinty è morta e Party.