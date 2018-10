Maurizio Battista ha abbandonato la casa del Grande Fratello Vip 2018: tra le lacrime di alcuni concorrenti (la Marchesa di Aragona ed Elia Fongaro), e dopo una discussione avvenuta ieri sera con Enrico Silvestrin, il comico capitolino ha deciso di lasciare il programma e chiudersi alle spalle la “porta rossa”.

L’abbandono di Maurizio Battista e lo sfogo di Elia Fongaro.

La settimana scorsa Francesco Monte ha avuto una crisi di pianto ripensando all’ex fidanzata Cecilia Rodriguez, troppe immagini nella casa del Grande Fratello Vip 2018 gliela ricordavano. Stavolta il crollo nervoso ha toccato Elia Fongaro, anche lui con il pensiero fisso ad una sua ex: l’attrice Chiara Boschetti.

Elia si è sfogato con Martina e poi con Walter Nudo. Dopo circa 3 anni di fidanzamento, l’ex velino e la sua ex fidanzata si sono lasciati, maggio 2018. Il ragazzo evidentemente non ha ancora digerito l’evento, la nostalgia si è fatta avanti, così come i rimpianti.

Dalle confessioni di Elia, si capisce che il ragazzo ha commesso troppi errori di cui si è pentito, ma evidentemente è tardi. Quando Walter gli chiede se è ancora innamorato di Chiara, Elia si dice non del tutto certo, ma che ci tenga ancora sicuramente sì.

La Baschetti sarà ancora interessata, e magari disposta a parlarci dopo averlo visto nella casa del Grande Fratello VIP in questo frangente critico?

Anticipazioni della puntata di domani: i concorrenti in nomination e il probabile eliminato.

Lunedì 15 ottobre andrà in onda su Canale 5 la quarta puntata del Grande Fratello Vip 2018. Un altro concorrente dovrà lasciare la casa: in nomination ci sono Eleonora Giorgi, Enrico Silvestrin e Ivan Cattaneo.

Chi sarà eliminato? Secondo i sondaggi sul web, Enrico Silvestrin è il concorrente destinato ad abbandonare il reality, anche se si profila un testa a testa all’ultimo voto con gli altri due nominati. Tra i concorrenti preferiti dagli utenti, invece, ci sono Francesco Monte, Elia Fongaro e Walter Nudo.