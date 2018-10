Scopriamo quali sono le ultime anticipazioni e news dei programmi tv di questo lunedì in prima serata sulle tre reti nazionali. Su Rai 1 vedremo la seconda serie della fiction Rai con Alessandro Gassmann I bastardi di Pizzofalcone. I “bastardi” indagano sull’assassinio di un panettiere, proprietario di una storica bottega napoletana, dove il pane si faceva ancora con il lievito madre. La polizia corre sul posto, ma qui giungono anche gli uomini dell’antimafia.

Su Rai 2 alle 21:20 vedremo il documentario condotto da Licia Colò Niagara – quando la natura fa spettacolo.

Su Rai 3 torna il programma PresaDiretta per altre sette puntate in giro per il paese. Oggi si parlerà dei telefoni cellulari, e verrà commentato un dato sorprendente: al mondo ci sono 7,5 miliardi di persone e 7,8 miliardi di sim telefoniche.

Guida tv: tutti i programmi tv di lunedì 15 ottobre 2018 sulle reti Rai, Mediaset e La7.

Scopriamo quali sono le anticipazioni e le news dei programmi in prime time sulle reti Mediaset. Su Rete 4 vedremo il programma di approfondimento condotto da Nicola Porro Quarta Repubblica. Su Canale 5 vedremo il reality, giunto alla sua terza edizione, Grande Fratello Vip 2018.

Su Italia 1 vedremo la partita della Uefa Nations League Spagna – Inghilterra. La7 trasmetterà la serie tv Body of Proof con gli episodi Colpi al cuore, Una lacrima sul viso, Battuta di caccia e Come Lazzaro.