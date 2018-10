Ecco le ultime anticipazioni e news dei programmi di martedì 16 ottobre 2018 in prima serata sulle tre reti nazionali. Su Rai 1 andrà in onda la terza stagione della seguitissima fiction Rai con Gigi Proietti Una pallottola nel cuore. Bruno continua ad indagare sulla morte di Enrico, ed è quasi ad un passo dallo scoprire chi l’ha ucciso, quando si trova indagato niente di meno che per omicidio. L’assassino di Enrico sembra aver vinto ancora, mettendo a tacere il giornalista. Cosa accadrà?

Su Rai 2 vedremo Stasera tutto è possibile, varietà condotto da Amadeus in cui alcuni personaggi del mondo dello spettacolo si sfideranno a suon di prove che dovranno superare. Su Rai 3 vedremo il programma tv #cartabianca.

Guida tv, i programmi di martedì 16 ottobre 2018 su Canale 5, Italia 1, Rete 4 e La7.

Scopriamo quali sono le anticipazioni e le news sul prime time di stasera sulle reti Mediaset. Su Retequattro andrà in onda il film Come un uragano. Adrienne va a trascorrere un fine settimana in un b&b. Qui conosce Paul, e ben presto tra i due nascerà un affetto particolare…

Su Canale 5 vedremo la partita della UEFA Nations League Francia – Germania.

Su Italia 1 andrà in onda il film The great wall. La7 stasera propone il talk show di politica condotto da Giovanni Floris Di martedì.