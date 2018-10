Ecco le ultime anticipazioni e news di mercoledì in prima serata sulle tre reti nazionali. Su Rai 1 vedremo il film Lasciati andare. Elia è uno psicanalista annoiato con un carattere molto severo sia con i pazienti che con la ex moglie. Elia ha un vizio: mangia molti dolci di nascosto, ed un giorno si sente male. Il malore lo costringe ad iscriversi in palestra, e qui la sua vita cambia…

Su Rai 2 andrà in onda la seconda stagione della fiction ambientata ad Aosta tratta dai romanzi di Antonio Manzini Rocco Schiavone. Nuovi problemi si affacciano sulla vita di Rocco Schiavone. I suoi superiori vogliono sapere cos’è realmente accaduto tra lui e Luigi Baiocchi, ma Rocco non parla per non venir meno alla promessa fatta a Sebastiano.

Su Rai 3 alle 21:15 andrà in onda il programma che aiuta a ricercare le persone scomparse ed a far luce su casi irrisolti Chi l’ha visto.

Guida Tv, tutti i programmi tv di mercoledì 17 ottobre 2018 su Rai, Mediaset, La7.

Stasera sulle reti Mediaset, scopriamo quali sono le anticipazioni e le news sul prime time. Su Retequattro andrà in onda la soap spagnola Il Segreto. Durante le nozze di Dolores e Tiburcio, Nicolas viene prelevato dalla prigione per essere trasferito a Madrid. I suoi amici e compaesani, però, faranno una coraggiosa azione per liberarlo e per nasconderlo al sicuro.

Mentre Su Canale 5 vedremo il film campione d’incassi con Alessandro Siani Benvenuti al Sud.

Su Italia 1 andrà in onda la trasmissione Le Iene Show. La7 trasmetterà la trasmissione Atlantide – Storie di uomini e di mondi.