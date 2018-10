Grande attesa per la sesta puntata del talent Tale e Quale Show 2018 condotto da Carlo Conti che andrà in onda venerdì 19 ottobre 2018 su Rai 1 alle 21.25. Scopriamo in anteprima tutte le anticipazioni e le novità di questo sesto appuntamento.

Nel talent canoro 12 vip si sfideranno imitando personaggi celebri del mondo della canzone attraverso la reinterpretazione dei brani di quest’ultimi, a valutare le loro performance sarà una giuria.

Nella sesta puntata, Milly Carlucci sarà il quarto giudice ed affiancherà gli altri tre giudici di Tale e Quale Show – Vincenzo Salemme, Loretta Goggi e Giorgio Panariello – ed avrà modo di raccontare del tour di “Ballando On The Road” che partirà all’inizio del mese di novembre.

Per quanto riguarda le imitazioni dei dodici protagonisti che si sfideranno nella sesta puntata di Tale e quale show 2018, Antonella Elia vestirà i panni di Rita Pavone. Guendalina Tavassi sarà Bianca Atzei. Antonio Mezzancella imiterà Edoardo Bennato. Roberta Bonanno dovrà imitare Tina Turner. Andrea Agresti si cimenterà nella difficile imitazione di Caterina Caselli.

Mentre Giovanni Vernia imiterà Bono degli U2. Matilde Brandi sarà Cyndi Lauper. Massimo Di Cataldo vestirà i panni di Fabio Rovazzi. Vladimir Luxuria dovrà imitare Ivan Cattaneo. Raimondo Todaro sarà Fabio Concato. Mario Ermito porterà sul palco l’imitazione di Miguel Bose, ed infine Alessandra Drusian imiterà Annie Lennox.