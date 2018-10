Ecco le ultime anticipazioni e news di sabato 20 ottobre dei programmi trasmessi in prima serata. Su Rai 1 verrà trasmesso il programma di Alberto Angela Ulisse, il piacere della scoperta. La puntata odierna parla della storia della Principessa Sissi, e ad affiancare Alberto Angela ci sarà ancora Gigi Proietti, che darà voce all’imperatore Francesco Giuseppe.

Su Rai 2 andrà in onda la serie tv N.C.I.S. Los Angeles con l’episodio L’officina (Un agente sotto copertura viene fatto a pezzi di fronte a una platea di persone che indossano una maschera) e N.C.I.S. New Orleans con l’episodio )Nella giungla. Pride deve partire per il Sud America per una missione urgente e vuole portare con sé Sebastian e Sonja, ma all’aeroporto si presenta Tammy, dicendo che Sonja ha un impegno precedente).

Su Rai 3 alle 21:30 andrà in onda la sitcom di Antonio Albanese I topi.

Guida tv: tutti i programmi tv di sabato 20 ottobre 2018 sulle reti Rai, Mediaset, La7.

Sabato 20 ottobre 2018 sulle reti Mediaset, scopriamo quali sono le anticipazioni e le news sul prime time. Su Retequattro, alle ore 21:15, andrà in onda la serie tv Transporter – The series, con gli episodi Il trofeo e Game Over.

Su Canale 5 andrà in onda il talent show condotto da Belen Rodriguez Tu sì que vales. Su Italia 1 vedremo il film Shrek Terzo. Su La7 vedremo la serie tv Little murders by Agatha Christie con gli episodi Murder party e La morte a cavallo.