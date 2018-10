Scopriamo quali sono le ultime anticipazioni e news di venerdì 19 ottobre sulla prima serata delle tre reti nazionali. Su Rai 1 andrà in onda la sesta puntata della nuova stagione del programma di Carlo Conti Tale e Quale show.

Su Rai 2 andrà in onda la serie tv Criminal minds con gli episodi Polvere & ossa, Terrore al neon e Derek.

Su Rai 3 alle 21:20 vedremo il film Gli ultimi saranno ultimi. Luciana (Paola Cortellesi) è disperata. Dopo essere stata al settimo cielo per la tanto attesa gravidanza insieme al marito Stefano (Alessandro Gassmann), si ritrova senza un lavoro e non sa come fare. In un moto di rabbia e di disperazione, si trova a puntare una pistola contro un poliziotto, Antonio Zanzotto, un “ultimo tra gli ultimi”, esattamente come lei

Guida tv di venerdì 19 ottobre 2018: le ultime news e anticipazioni sui programmi di Rete 4, Canale 5, Italia 1 e La7.

Venerdì 19 ottobre 2018 sulle reti Mediaset, scopriamo quali sono le anticipazioni e le news sul prime time. Su Canale 5 vedremo la seconda serie della fiction Solo. Agata è stata liberata, ma Marco si trova ancora in pieno pericolo ed ancora coinvolto nel clan.

Su Retequattro vedremo il programma tv Quarto grado. Su Italia 1 vedremo il film Prince of Persia – Le sabbie del tempo. Per concludere, stasera La7 trasmetterà il programma Propaganda live.