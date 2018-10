Ecco le ultime anticipazioni e news di domenica 21 ottobre nella prima serata delle tre reti nazionali. Su Rai 1 andrà in onda la trasmissione di Fabio Fazio Che tempo che fa. Su Rai 2 andrà in onda la serie tv N.C.I.S. con l’episodio Una luce nel buio, ed ed a seguire vedremo la serie tv Instinct con l’episodio Sogni infranti.

Rai 3 vedremo il programma condotto da Veronica Pivetti Amore criminale. Si parlerà della storia di Veronica, una donna uccisa dall’ex compagno Ghora, oggi condannato in appello a 30 anni di reclusione.

Guida tv di domenica 21 ottobre 2018: le ultime news e anticipazioni sui programmi di Rete 4, Canale 5, Italia 1 e La7.

Scopriamo quali sono le anticipazioni e le news sul prime time di domenica 21 ottobre 2018. Su Retequattro andrà in onda il film Solo per vendetta. La vita di Will Gerard viene sconvolta quando la moglie viene picchiata e violentata. In ospedale, Willi incontra un uomo che gli propone di vendicarsi da solo. Will inizia a valutare se aspettare l’esito delle indagini della polizia, o accettare la proposta, che però ha un suo prezzo…

Su Canale 5 vedremo la serie tv con Gianni Morandi L’Isola di Pietro 2. Su Italia 1 andrà in onda il programma Le Iene Show. La7 trasmetterà il programma di Massimo Giletti Non è l’Arena.