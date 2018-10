Ecco le ultime anticipazioni e news di mercoledì in prima serata sulle tre reti nazionali. Su Rai 1 vedremo la partita Barcellona – Inter, valida per la Champions League.

Su Rai 2 andrà in onda la seconda stagione della fiction ambientata ad Aosta tratta dai romanzi di Antonio Manzini Rocco Schiavone. Rocco Schiavone si trova a dover risolvere un caso complesso. I coniugi Moresi sono stati trovati uccisi in casa e in avanzato stato di decomposizione. Chi li avrà uccisi e perché? I sospetti si concentrano su Andrea, il figlio tossicodipendente della coppia. Sarà il vero assassino?

Su Rai 3 alle 21:15 andrà in onda il programma di Federica Sciarelli che aiuta a ricercare le persone scomparse ed a far luce su casi irrisolti Chi l’ha visto.

Guida Tv, tutti i programmi tv di mercoledì 24 ottobre 2018 su Rai, Mediaset, La7.

Stasera sulle reti Mediaset, scopriamo quali sono le anticipazioni e le news sul prime time. Su Retequattro andrà in onda una nuova puntata in prime time della soap spagnola Il Segreto. Il Generale continua ad essere un incubo per gli abitanti di Puente Viejo, e stavolta si scaglia contro Francisca, Raimundo, Fe e Nazaria.

Mentre Su Canale 5 vedremo il film con Checco Zalone Ma che bella giornata. Su Italia 1 verrà trasmesso il il film Harry Potter e la pietra filosofale. Su La7 andrà in onda il programma Atlantide – Storie di uomini e di mondi.