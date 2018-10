Scopriamo quali sono le ultime anticipazioni e news di venerdì 26 ottobre sulla prima serata delle tre reti nazionali. Su Rai 1 andrà in onda la settima puntata della nuova stagione del programma di Carlo Conti Tale e Quale show.

Su Rai 2 andrà in onda il programma Nemo – Nessuno escluso. Verranno raccontate storie d’attualità ed a commentarle saranno ospiti noti.

Su Rai 3 alle 21:20 vedremo il film Fratelli unici. Pietro e Francesco sono fratelli, ma non sono mai andati d’accordo. A causa di un incidente, Pietro perde la memoria e torna ad essere come un bambino, e di lui deve occuparsene Francesco. Per entrambi i fratelli sarà un’occasione per ritrovarsi e crescere insieme.

Guida tv di venerdì 26 ottobre 2018: le ultime news e anticipazioni sui programmi di Rete 4, Canale 5, Italia 1 e La7.

Venerdì 26 ottobre 2018 sulle reti Mediaset, scopriamo quali sono le anticipazioni e le news sul prime time. Su Canale 5 vedremo la seconda serie della fiction Solo. Marco ha una buona possibilità per patteggiare con Erika, chiudere la missione e ottenere la libertà per sé e Agata: potrebbe consegnare alla polizia il Patriarca e i membri della Commissione regionale…

Su Retequattro vedremo il programma tv Quarto grado. Su Italia 1 vedremo il film X Men – Le origini. Per concludere, stasera La7 trasmetterà il programma Propaganda live.